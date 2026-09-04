Georgina Rodriguez heq unazën miliona dollarëshe, shkëlqen me diamante Chopard në Venecia
Georgina Rodriguez tërhoqi vëmendjen në Festivalin e Filmit në Venecia, ku vendosi të mos mbante unazën e saj të fejesës me vlerë 3 milionë dollarë (afërsisht 2.58 milionë euro), duke zgjedhur në vend të saj bizhuteri spektakolare me diamante nga Chopard.
32-vjeçarja u shfaq në tapetin e kuq për premierën e filmit “Z. Nelson, A vrave njerëz?” në Sala Grande, e veshur me një kostum blu të errët dhe fund me shpinë të çarë, të kombinuar me këpucë të zeza. Vëmendjen kryesore e morën bizhuteritë, mes tyre unazat në formë gjysmëhëne, vathët e njëjtë dhe një dorezë elegante.
Georgina kishte njoftuar fejesën me Cristiano Ronaldon më 11 gusht 2025, ndërsa në atë kohë kishte treguar edhe unazën me diamant 30 karatësh, që raportohet të ketë një vlerë prej 3 milionë dollarësh, shkruan DailyMail.
Edhe pse në tapetin e kuq nuk e kishte unazën e fejesës, ajo vazhdoi të mbante në dorë unazën e thjeshtë të martesës prej ari. Georgina ishte në humor të mirë gjatë eventit, duke buzëqeshur dhe përshëndetur turmën.
Kjo nuk është hera e parë që ajo zgjedh Chopard. Në dasmën intime me Ronaldon, e zhvilluar vetëm disa javë më parë, Georgina thuhet se kishte veshur bizhuteri të kësaj marke me një vlerë totale prej 56 milionë funte (rreth 65 milionë euro).
Në atë ceremoni, ajo kishte vendosur edhe gjerdanin “Kopshti i Kalahari”, me një diamant brilant 50 karatësh në formë D, së bashku me byzylyk, vathë dhe unazë të së njëjtës linjë.
Çifti u martua saktësisht një vit pas njoftimit të fejesës, në një ceremoni private në shtëpi, të rrethuar nga fëmijët e tyre.
Ndërkohë, në tapetin e kuq në Venecia, Georgina ishte në shoqëri të aktores franceze Marion Cotillard, e cila mori pjesë në event për të mbështetur filmin. /Telegrafi/