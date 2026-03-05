Policia e ndoqi në rrugë për një orë - detaje nga arrestimi i Britney Spears
Britney Spears u arrestua për drejtim nën ndikimin e drogës pas një ndjekjeje të gjatë një-orëshe në rrugë.
Ajo u ndalua nga policia e trafikut në Ventura, Kaliforni, pasi lëvizte në mënyrë të rrezikshme midis korsive.
Spears, 44 vjeçare, u lirua nga paraburgimi dhe duhet të paraqitet në gjykatë më 4 maj.
Britney Spears
Detajet e ndjekjes
Sipas një regjistrimi të thirrjes në 911, automjeti i Spears – një BMW i zi kabriolet 2026 – vijonte të ndryshonte korsitë rregullisht.
Ndjekja zgjati nga ora 20:13 deri rreth 21:13, kur Spears doli nga makina dhe policia ndërhyri.
U kërkua gjithashtu një ekspert për identifikimin e përdorimit të drogës (DRE).
Ekipi e konsideroi ngjarjen si “incident të pakëndshëm” dhe tha se Britney do të marrë masat e nevojshme për të respektuar ligjin.
Ata shtuan se shpresojnë që ajo të marrë ndihmën dhe mbështetjen e duhur, dhe se fëmijët e saj do të kalojnë kohë me të.
Spears ka dy djem, Sean Preston dhe Jayden James, të cilët jetojnë aktualisht me babanë e tyre, Kevin Federline, në Havai.
Problemet e kaluara me ligjin dhe familjen
Kjo nuk është hera e parë që Spears ka probleme me ligjin në trafik.
Më parë është kapur duke përdorur telefonin gjatë drejtimit dhe duke kaluar korsitë e kundërta pas natës së daljes.
Ajo gjithashtu ka pasur probleme të mëparshme ligjore dhe një betejë të gjatë me familjen. /Telegrafi/