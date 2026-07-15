Polemika para gjysmëfinales, FIFA kritikohet për gjyqtarin e caktuar për duelin Angli–Argjentinë
Ish-gjyqtari i Ligës Premier , Mark Halsey, thotë se është i befasuar nga vendimi i FIFA-s për të aktivizuar Ismail Elfath për gjysmëfinalen e Kupës së Botës midis Anglisë dhe Argjentinës.
“Për një ndeshje të kësaj rëndësie, do të preferoja të zgjidhja një gjyqtar më me përvojë, dikë që ndan drejtësinë rregullisht ndeshje të mëdha në Ligën e Kampionëve ose Ligën e Evropës”, theksoi Halsey.
"Elfath është një gjyqtar i mirë që komunikon mirë me lojtarët dhe e menaxhon situatën në fushë, por ai nuk është përballur kurrë më parë me këtë lloj presioni”.
“Nuk besoj se ky vendim ka të bëjë me favorizim, por FIFA padyshim që ka shumë besim tek ai”.
Kjo do të jetë ndeshja e katërt e Elfatit si gjyqtar në Kupën e Botës aktuale.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Former Premier League referee Mark Halsey says he is surprised FIFA appointed Ismail Elfath for England vs Argentina.
“For a match of this size, I would have preferred a more experienced referee who regularly handles major Champions League or Europa League games.… pic.twitter.com/H7YMpin6F0
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 15, 2026
Ai administroi drejtësinë në duelin midis Holandës dhe Japonisë dhe Uruguait dhe Spanjës në fazën e grupeve, dhe drejtoi gjyqtarët e ndeshjes së raundit të 1/8 midis Brazilit dhe Norvegjisë.
Në total, ai akordoi tetë kartonë të verdhë, një karton të kuq dhe dy penallti në ndeshjen midis Brazilit dhe Norvegjisë.
Kujtojmë se ndeshja midis Anglisë dhe Argjentinës do të luhet sonte (e mërkurë) në Atlanta, duke filluar nga ora 21:00./Telegrafi/