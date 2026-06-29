“Po pres me padurim”, Viktor Gyokeres mesazh Willian Salibas para përballjes Suedi – Francë
Faza e 1/16 së finales së Kupës së Botës 2026 do të sjellë një përballje të veçantë mes dy bashkëlojtarëve të Arsenalit, pasi Viktor Gyokeres dhe William Saliba do të jenë rivalë në ndeshjen mes Suedisë dhe Francës.
Vetëm pak javë pasi festuan së bashku titullin e Ligës Premier në Londrën Veriore, sulmuesi suedez dhe qendërmbrojtësi francez do të përballen në arenën ndërkombëtare, me Francën që konsiderohet një nga favoritët kryesorë për triumfin në turne.
Gyokeres, i cili ishte një nga figurat kryesore të Suedisë në fazën e grupeve, ka folur me entuziazëm për sfidën ndaj njërit prej mbrojtësve më të mirë në botë.
"Po pres me padurim ta shoh dhe të luaj kundër tij. Do të jetë argëtuese".
Pavarësisht se Suedia hyn në këtë përballje si favorite më e vogël pas kualifikimit të vështirë nga faza e grupeve, Gyokeres beson se ekipi i tij ka arsye për të besuar te surpriza.
“Ne kemi besimin tonë. Mendoj se duhet të besojmë te vetja. Kemi parë në shumë ndeshje të këtij turneu se skuadrat që nuk konsideroheshin favorite kanë arritur të fitojnë”.
“Mund të bësh paraqitje të mira edhe kur luan kundër ekipeve më të mira në botë”.
“Sigurisht që mund të jemi favoritët më të vegjël, por ne vazhdojmë të besojmë te vetja”.
Sulmuesi i Arsenalit theksoi se Suedia duhet të zhvillojë një ndeshje pothuajse perfekte për të eliminuar Francën.
“Duhet të jemi në nivelin tonë maksimal. Organizimi ynë defensiv duhet të jetë pothuajse perfekt dhe më pas duhet të shfrytëzojmë rastet që do të na krijohen”, përfundoi Gyokeres./Telegrafi/