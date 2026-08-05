PLUG BEATS, producenti kosovar pas projekteve me miliona dëgjime
Pas çdo kënge që mbetet gjatë në kujtesë, fshihet dora e një producenti që di t’i japë formë tingullit dhe jetë emocionit. Përtej studios dhe reflektorëve, ai ndërton identitetin e këngës, përcakton ritmin e saj dhe krijon urën që e çon muzikën nga një ide e thjeshtë drejt skenave ndërkombëtare.
Një prej emrave që po ndërton një prani gjithnjë më të madhe në skenën evropiane është PLUG BEATS, producenti nga Kosova, produksionet e të cilit tashmë numërojnë mbi 120 milionë dëgjime në të gjitha platformat digjitale
Nga tregu grek deri te ai gjerman, italian dhe francez, PLUG BEATS është përfshirë në projekte që kanë arritur certifikime të rëndësishme, pozita të larta në trendet muzikore dhe bashkëpunime me artistë të njohur të hip-hopit evropian. Një nga sukseset më të mëdha lidhet me këngën “Million” të reperit grek RACK dhe Beyond.
PLUG BEATS figuron si bashkëproducent i këngës së publikuar në vitin 2024, e cila, sipas të dhënave të ekipit, ka marrë certifikimin Diamond në Greqi. Kreditet zyrtare të këngës e rendisin atë në produksion dhe në realizimin e mostrës muzikore.
Një tjetër projekt që ka shënuar sukses në tregun grek është “Choco Fresh” nga HermesHermes, Ivan Greko dhe Arab. Kënga, ku PLUG BEATS figuron në kompozim dhe produksion, ka arritur certifikimin tri herë Platinum, duke e forcuar edhe më shumë praninë e tij në këtë treg. Në Gjermani, puna e tij dëgjohet në këngën “H2K” të Lacazette.
Projekti arriti pozitën e dytë në trendet e YouTube në Gjermani, ndërsa PLUG BEATS figuron si producent dhe bashkautor i produksionit, së bashku me 808swerve dhe JROC. Prania e tij vazhdon edhe në Itali. Në këngën “Piazze Di Spaccio” të Niko Pandetta, PLUG BEATS nuk mban vetëm rolin e producentit, por është kredituar edhe si artist pjesëmarrës. Kënga është pjesë e albumit “Ricorso Inammissibile” dhe ka grumbulluar miliona dëgjime në Spotify.
Në skenën franceze, PLUG BEATS ka punuar në tri këngë të albumit “BRATVA 2” të Tovaritch: “LGPD”, “Young Thug” dhe “Coca”. Në kreditet e albumit, ai figuron si autor dhe kontribuues në realizimin muzikor të këtyre projekteve.
Me certifikime Diamond e Platinum, pozita të larta në trendet evropiane dhe më shumë se 120 milionë dëgjime në nivel global, PLUG BEATS po e zgjeron gradualisht hartën e bashkëpunimeve të tij.
Nga Kosova, produksionet e tij po depërtojnë në disa prej tregjeve më konkurruese të muzikës evropiane. Me çdo projekt, PLUG BEATS nuk po ndërton vetëm rrugëtimin e tij artistik, por po vendos edhe një copëz të Kosovës në mozaikun e madh të skenës muzikore ndërkombëtare.