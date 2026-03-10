‘Plani B’ i Barcelonës në rast se dështon nënshkrimi i Julian Alvarezit
Barcelona tashmë po punon për planet e saj sulmuese për afatin kalimtar të verës. Drejtuesit sportiv besojnë se skuadra duhet të forcojë sulmin e saj me një lojtar të aftë të kontribuojë në gola, të jetë i lëvizshëm dhe të krijojë mundësi shënimi në fazën e tretë të fushës.
Prej muajsh, objektivi kryesor i Barcelonës ka pasur një emër: Julian Alvarez. Sulmuesi argjentinas i Atletico Madrid është bërë nënshkrimi i ëndrrave të Barcelonës për të forcuar sulmin e tyre dhe për t'u përshtatur në projektin e tyre të ardhshëm sportiv.
Interesi i Barcelonës për fituesin e Kupës së Botës nuk është asgjë e re. Në Camp Nou, ata e vlerësojnë aftësinë e tij për të lëvizur në të gjithë vijën sulmuese, presionin e tij të vazhdueshëm dhe talentin e tij për të krijuar raste shënimi.
Pavarësisht se performanca e tij këtë sezon ka rënë pak krahasuar me sezonet e mëparshme, sulmuesi argjentinas konsiderohet ende një nga sulmuesit më të kompletuar në futbollin evropian.
Megjithatë, pengesa më e madhe për Barcelonën është çmimi. Atletico Madrid nuk ka ndërmend të lërë të lirë një nga lojtarët e saj më të rëndësishëm dhe tarifa e transferimit do të ishte shumë e lartë.
Kjo kërkesë financiare e ndërlikon seriozisht çdo operacion, veçanërisht për një klub që vazhdon të punojë për të balancuar llogaritë e tij.
Omar Marmoush shfaqet si një alternativë
Duke pasur parasysh këtë skenar, Barcelona ka filluar të eksplorojë mundësi të tjera në tregun e transferimeve. Një nga emrat që ka dalë si një alternativë e mundshme është Omar Marmoush .
Sulmuesi egjiptian aktualisht luan për Manchester Cityn, i cili e nënshkroi atë për 75 milionë euro pas performancave të tij mbresëlënëse në Gjermani.
Ai është një lojtar i shpejtë, i aftë dhe shumë i rrezikshëm në hapësirat e hapura, cilësi që i përshtaten në mënyrë të përkryer stilit sulmues të Barcelonës.
Pavarësisht talentit të tij, Marmoush ende nuk e ka vendosur veten si një titullar i padiskutueshëm në stadiumin Etihad. Edhe pse është shpesh pjesë e rotacionit të ekipit, roli i tij nuk ka arritur rëndësinë e pritur. /Telegrafi/