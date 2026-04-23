Pete Davidson surprizon me tatuazhin e ri pasi shpenzoi 200,000 dollarë për të hequr të tjerat
Pete Davidson, komediani dhe ish-anëtari i Saturday Night Live, tërhoqi sërish vëmendjen e publikut në CinemaCon në Las Vegas, të mbajtur më 15 prill, ku u fotografua me një tatuazh të ri mbi të cilin shkruan emrin e vajzës së tij Scottie.
Ai njoftoi për herë të parë planet për të hequr gradualisht tatuazhet e tij në vitin 2021, duke vlerësuar në atë kohë se i gjithë procesi do të përfundonte kur ai të mbushte 30 vjeç. Sipas raportimeve, Davidson ka shpenzuar afërsisht 200,000 dollarë për procedurat e heqjes së tatuazheve deri më tani.
Edhe pse komediani 32-vjeçar ka filluar procesin e heqjes së 200 tatuazheve të tij, ai vendosi të shtojë edhe një tjetër. Tatuazhi, i cili mban emrin e vajzës së tij, Scottie Rose, të cilën e ka me të dashurën Elsie Hewitt, ndodhet pranë veshit të tij. Krahët e tij, të cilët më parë ishin të mbuluar me tatuazhe të shumta, tani janë pothuajse plotësisht të pastër.
Emri Scottie nuk është vetëm një pasqyrim i dashurisë së tij për të bijën, por edhe një lidhje e thellë emocionale me babanë e tij të ndjerë, Scott Matthew Davidson, një zjarrfikës i New York City-t i cili vdiq gjatë sulmeve të 11 shtatorit 2001.
"Shqyrtuam shumë mundësi, por Scottie ishte emri i qartë. E dija që do të ktheheshim te ai emër sepse mbart një kuptim të fortë", tha Hewitt, duke shtuar se Scottie është gjithashtu një emër i lezetshëm.
Davidson dhe Hewitt u bënë prindër në fund të vitit 2025, kur mirëpritën vajzën e tyre. Ata e njoftuan lajmin në mediat sociale më 18 dhjetor, duke ndarë një seri fotosh me vajzën e tyre të porsalindur.
Në një intervistë të kohëve të fundit me revistën People, Davidson foli hapur se si prindërimi ia ka ndryshuar jetën.
"Nuk e kuptova sa 'primal' mund të jesh si baba. Je i gatshëm të luftosh për familjen tënde", tha Davidson.
Ai theksoi gjithashtu se është i lumtur që e ka Elsie-n si partneren dhe nënën e vajzës së tij, sepse, siç thotë ai, ajo është një nënë fantastike.