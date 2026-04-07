Policia e Kosovës ka shqiptuar një tiketë kundërvajtëse ndaj një drejtuesi automjeti, i cili, ka lëvizur me veturë në kushte të rrezikshme, duke pasur një person të shtrirë mbi automjet.

Rasti ka ndodhur më 4 prill në Istog.

Policia ka bërë të ditur se me këtë veprim është rrezikuar seriozisht jeta e personit që ndodhej mbi veturë, duke e cilësuar rastin si sjellje të papërgjegjshme në trafik.

Policia ka theksuar se raste të tilla do të trajtohen me masa ndëshkuese, me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion.

