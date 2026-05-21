Arrestohet një person në Graçanicë për dhunë në familje
Një rast i dhunës në familje është raportuar mbrëmjen e 19 majit 2026, rreth orës 21:00, në Graçanicë.
Sipas policisë, pas një mosmarrëveshjeje verbale, një grua dyshohet se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj, i dyshuari mashkull kosovar, i cili po ashtu i kishte kërkuar të largohej nga shtëpia.
Si pasojë e dhunës, viktima ka pësuar lëndime trupore dhe ka pranuar trajtim mjekësor.
I dyshuari është arrestuar nga policia dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet. /Telegrafi/