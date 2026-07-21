Përfundon “Eksperti” për Kampionatin Botëror 2026 – shpallen fituesit e tre shpërblimeve kryesore
Loja shpërblyese “Eksperti” për Kampionatin Botëror 2026, e organizuar nga Telegrafi, ka përfunduar me sukses pas gjashtë javësh të garës, duke shoqëruar adhuruesit e futbollit gjatë gjithë turneut më të madh të këtij sporti.
Projekti interaktiv, i realizuar në partneritet me Heineken, u bë pjesë e përditshmërisë së mijëra tifozëve gjatë Botërorit 2026. Gjatë kësaj periudhe u zhvilluan 104 ndeshje, ndërsa në platformë u regjistruan mbi 7.500 përdorues, të cilët realizuan më shumë se 700 mijë parashikime, duke e shndërruar “Ekspertin” në një nga projektet më të suksesshme interaktive të Telegrafit.
Përveç tri shpërblimeve kryesore të garës, gjatë gjashtë javëve të Kampionatit Botëror u shpërndanë edhe 18 shpërblimeve javore për pjesëmarrësit më të suksesshëm.
Pas përfundimit të të gjitha ndeshjeve të Botërorit, tashmë janë përcaktuar edhe fituesit e tri shpërblimeve kryesore
🥇 Lirimismajl11 (362 pikë)– iPhone 17 Pro Max
🥈 Armendlimani (358 pikë) – Trotinet elektrik Segway
🥉 Ardian94 (350 pikë) – PlayStation 5
Në ditët në vijim, Telegrafi do të organizojë ceremoninë përmbyllëse të projektit “Eksperti”, ku fituesve do t’u dorëzohen zyrtarisht shpërblimet kryesore. Të tre fituesit tashmë janë kontaktuar nga redaksia e sportit.
Telegrafi falënderon të gjithë pjesëmarrësit për besimin, angazhimin dhe pasionin e treguar gjatë gjithë Kampionatit Botëror 2026, si dhe Heinekenin për mbështetjen dhe partneritetin në realizimin e këtij projekti.
Por “Eksperti” nuk përfundon këtu. Me nisjen e kampionateve kryesore evropiane dhe Ligës së Kampionëve, platforma do të rikthehet sërish me parashikime, sfida dhe shpërblime të reja për të gjithë adhuruesit e futbollit.
“Eksperti” dëshmoi edhe një herë se pasioni për futbollin dhe konkurrenca e shëndetshme mund të bashkojnë mijëra tifozë në një platformë të vetme. /Telegrafi/