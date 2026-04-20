Pep Guardiola vendos kusht për Man Cityn, kërkon një transferim
Pep Guardiola ka ndryshuar ndjeshëm situatën e tij në stolin e Manchester City, ndërsa klubi anglez po planifikon hapa ambiciozë për sezonin e ardhshëm.
Në qendër të vëmendjes është Joao Neves, i cili është shndërruar në prioritet absolut për përforcimin e mesfushës.
Pas një fillimi sezoni jo të qëndrueshëm, Manchester City ka reaguar fuqishëm dhe tashmë është rikthyer në garë serioze për titullin në Ligën Premier.
Kjo rritje forme ka shtuar ambicien e klubit për të investuar në mënyrë strategjike, duke synuar lojtarë që i përshtaten filozofisë së Guardiolës.
Neves shihet si profili ideal për mesfushën: një lojtar dinamik, me inteligjencë të lartë taktike dhe aftësi të shkëlqyera në organizimin e lojës dhe presionin ndaj kundërshtarit.
Interesimi i Cityt për të nuk është i ri, por javët e fundit ka marrë intensitet më të madh. Drejtuesit e klubit janë të gatshëm të bëjnë një investim të konsiderueshëm për ta realizuar këtë transferim.
Aktualisht pjesë e Paris Saint-Germain, Neves vlerësohet rreth 150 milionë euro, një shumë që reflekton potencialin dhe perspektivën e tij afatgjatë.
Megjithatë, kjo e bën marrëveshjen komplekse dhe ndër më të shtrenjtat në treg.
Ndërkohë, roli i Guardiolës në këtë proces është vendimtar. Ai ka kërkuar qartë afrimin e Neves dhe vazhdon të ketë ndikim të madh në vendimmarrjen sportive të klubit. Për drejtuesit e Manchester Cityt, mbajtja e trajnerit katalanas është thelbësore, dhe afrimi i lojtarëve të nivelit të lartë konsiderohet si mënyrë për të forcuar projektin dhe për ta bindur atë të vazhdojë.
Edhe pse negociatat pritet të jenë të vështira dhe të zgjasin gjatë verës, City nuk e përjashton mundësinë e një oferte konkrete.
Gjithçka do të varet nga qëndrimi i PSG-së dhe vetë lojtari, i cili ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar për të ardhmen. /Telegrafi/