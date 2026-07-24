Pep Guardiola refuzon ofertën për t'u bërë trajner i Italisë
Federata Italiane e Futbollit (FICG) i paraqiti Pep Guardiolës një ofertë këtë javë, por ish-trajneri i Manchester City vendosi të mos e merrte rolin.
Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, Guardiola e ka refuzuar mundësinë për t'u bërë trajneri i ardhshëm i Kombëtares së Italisë.
Guardiola dëshiron të kalojë kohë me familjen e tij, të rikuperohet dhe të bëjë një pushim nga futbolli përpara se të marrë në konsideratë lëvizjen e tij të radhës.
“Pep Guardiola i thotë jo punës së trajnerit të ekipit kombëtar italian të ofruar nga Federata. Guardiola e shqyrtoi propozimin këtë javë, por dëshiron t'i kushtojë kohë familjes së tij, të rikuperojë energjitë dhe të kthehet në futboll më vonë”, ka shkruar Romano.
🚨🇮🇹 Pep Guardiola says no to Italian national team head coach job offered by the Federation.
Guardiola considered the proposal this week but wants to dedicate time to his family, recharge and return into football later on. pic.twitter.com/IyavAYYN4J
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
Spanjolli dha dorëheqjen si trajner i Manchester City pas 10 vitesh në klub, pasi kishte fituar disa trofe të mëdhenj, përfshirë gjashtë tituj të Ligës Premier dhe Ligën e Kampionëve.
Ai tani pritet të marrë pak kohë larg nga menaxhmentit përpara se të kthehet në futboll në të ardhmen. /Telegrafi/