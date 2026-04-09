Pau Cubarsi kërkon falje publike pas kartonit të kuq kundër Atleticos
Mbrojtësi i Barcelonës, Pau Cubarsi, ka përdorur rrjetet sociale për t'u kërkuar falje tifozëve pas përjashtimit të tij që ndryshoi lojën në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve kundër Atletico Madrid, e cila perfundoi me rezultat 0-2.
Pika e kthesës ndodhi në minutën e 41-të kur Cubarsi e rrëzoi Giuliano Simeonen pranë skajit të zonës, duke i mohuar një mundësi të pastër për të shënuar gol.
Pas një kartoni të verdhë fillestar, gjyqtari Istvan Kovacs e rriti ndëshkimin në një të kuq të drejtpërdrejtë pas një rishikimi të VAR-it.
Duke shkruar në Instagram, qendërmbrojtësi i ri shprehu keqardhjen e tij për incidentin dhe u kërkoi falje tifozëve.
“Një veprim i vetëm mund të përcaktojë rezultatin e një ndeshjeje dhe një çifti. Ky është futbolli dhe unë marr përgjegjësi të plotë për rezultatin", deklaroi Cubarsi.
Pavarësisht humbjes dhe disavantazhit prej dy golash përpara ndeshjes së dytë, mbrojtësi mbeti sfidues në lidhje me frymën e ekipit të tij.
"Ka ende shumë rrugë për të bërë. Jemi më të bashkuar se kurrë. Jemi një familje dhe gjithmonë e kemi treguar këtë. Ecim përpara me këmbëngulje dhe vendosmëri. Nuk do të dorëzohemi kurrë", përfundoi spanjolli.
Barcelona do të duhet të përmbysë rezultatin 2-0 pa Cubarsin, i cili do të jetë i pezulluar për ndeshjen e kthimit në Madrid më 14 prill. /Telegrafi/