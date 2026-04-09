Barcelona po shqyrton mundësinë e një ankese zyrtare në UEFA për gjykim të dobët kundër Atleticos
Barcelona thuhet se po shqyrton seriozisht mundësinë e paraqitjes së një ankese zyrtare në UEFA për shkak të gjykimit në humbjen 2-0 ndaj Atletico Madridit në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Sipas Santi Ovalle, ka një zemërim të konsiderueshëm brenda dhomës së zhveshjes së Barcelonës, veçanërisht në lidhje me një vendim të diskutueshëm për penallti dhe disa vendime të tjera kyçe gjatë ndeshjes.
Klubi është veçanërisht i mërzitur për incidentin e topit me dorë që përfshinte Marc Pubill dhe mënyrën se si u gjykua, duke besuar se ndikoi shumë në rezultat.
Një ankesë zyrtare do të nxirrte në pah atë që Barcelona e sheh si arbitrim të dobët që ndikoi në rezultat.
Kjo vjen pas komenteve të Hansi Flick pas ndeshjes, i cili vuri në pikëpyetje qëllimin e VAR-it pas ndeshjes.
Situata i ka shtuar tension shtesë një ndeshjeje tashmë intensive përpara ndeshjes së kthimit në Metropolitano.