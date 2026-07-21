Pasi u mposht në finale, Otamendi humbi kontrollin dhe sulmoi Rodrin me fjalë të rënda – ja çfarë i tha ai
Reagimi i futbollistëve të Argjentinës pas humbjes 1-0 ndaj Spanjës në finalen e Kupës së Botës 2026 pritet të mbahet mend gjatë, pasi ndeshja u mbyll me tensione të mëdha dhe përleshje mes lojtarëve të të dyja skuadrave.
Një nga momentet më të nxehta ndodhi pas fishkëllimës së fundit, kur mbrojtësi argjentinas Nicolas Otamendi u përfshi në një debat të ashpër me mesfushorin spanjoll Rodri.
Më herët, Leandro Paredes u ndëshkua me karton të kuq pas përleshjes me Gavin dhe Eric Garcian, ndërsa Nahuel Molina ndezi edhe më shumë situatën kur goditi me grusht në gjoks Rodrin, teksa ky i fundit po hynte në fushë për të festuar me bashkëlojtarët.
Gjithashtu, pamjet televizive treguan edhe një anëtar të stafit teknik të Argjentinës që dukej se goditi në fyt sulmuesin spanjoll Dani Olmo.
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Pasi situata u qetësua disi, kamerat kapën Otamendin duke debatuar ashpër me Rodrin, ndërsa në diskutim u përfshi edhe mbrojtësi i Spanjës, Aymeric Laporte.
Sipas Marca, Otamendi iu drejtua Rodrit me fjalët: "Fol më pak, idiot. E kaluat gjithë javën duke qarë. Gjithë javën vetëm jeni ankuar”.
🚨💣 Nicolas Otamendi s’est embrouillé avec Rodri à la fin du match :
"Toi et Laporte. Vous deux. C'est pas correct. Vous avez passé du temps à pleurer et à vous plaindre des arbitres, mon pote.
Tu aurais dû éviter de parler avant le match, tu sais ça ?" pic.twitter.com/tgIVvLPxmA
— Blue Moon (@FRBlueMoon) July 20, 2026
"Ti dhe Laporte, të dy. Kështu nuk veprohet. E kaluat gjithë javën duke u ankuar te gjyqtarët, miku im”.
Rodri iu përgjigj duke e pyetur se për çfarë po fliste, ndërsa Otamendi ia ktheu: "Laporte? Nuk e pe çfarë tha këtë javë?"
Mediat spanjolle raportojnë se mbrojtësi argjentinas i referohej deklaratave që Laporte kishte bërë para finales, kur ishte pyetur për lojën fizike të Argjentinës.
Para finales ishte folur shumë për stilin agresiv të lojës së Argjentinës, si dhe për pretendimet se skuadra amerikano-jugore kishte përfituar nga vendimet e gjyqtarëve në rrugën drejt finales./Telegrafi/