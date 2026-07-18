Pas skandalit të mesazheve, Adam Levine dhe Behati Prinsloo shfaqen të lumtur
Adam Levine dhe Behati Prinsloo kanë tërhequr vëmendjen me paraqitjen e tyre të afërt gjatë një udhëtimi familjar në St Tropez, pak ditë para përvjetorit të 12-të të martesës së tyre.
Këngëtari i Maroon 5, 47 vjeç, dhe supermodelja 38-vjeçare u fotografuan duke shijuar kohën në një jaht luksoz, ku u panë duke u përqafuar, duke shkëmbyer puthje dhe duke kaluar momente romantike së bashku.
Levine u shfaq me rroba banje, duke ekspozuar tatuazhet e tij, ndërsa Prinsloo tërhoqi vëmendjen me një kostum banje të zi elegant, shkruan DailyMail.
Çifti gjithashtu ndau momente aventureske me dy vajzat e tyre, Dusty Rose, 9 vjeçe, dhe Gio Grace, 8 vjeçe, ndërsa kanë edhe një djalë trevjeçar, emri i të cilit nuk është bërë publik.
Kjo paraqitje vjen rreth katër vite pas skandalit të vitit 2022, kur Levine u përball me kritika pas publikimit të disa mesazheve flirtuese me modelen Sumner Stroh.
Në atë periudhë, këngëtari pranoi publikisht se kishte kaluar kufijtë me komunikimet e tij, ndërsa mohoi një lidhje fizike.
Pavarësisht vështirësive, çifti ka vazhduar martesën dhe jetën familjare së bashku. Levine së fundmi ndau edhe një fotografi të rrallë me të tre fëmijët e tyre, duke treguar anën e tij familjare.
Adam Levine dhe Behati Prinsloo u martuan më 19 korrik 2014 në Cabo San Lucas, Meksikë, në një ceremoni ku morën pjesë edhe shumë figura të njohura të Hollywood-it. /Telegrafi/