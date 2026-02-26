Pas përleshjeve në kufi, Pakistani thotë se ka vrarë 30 talibanë të Afganistanit
Tensionet përgjatë kufirit mes Pakistanit dhe Afganistanit u përshkallëzuan ndjeshëm pas një përplasjeje të armatosur që, sipas burimeve të sigurisë pakistaneze, dërgoi në vrasjen e 30 luftëtarëve talibanë gjatë një operacioni të koduar “Ghazab-Lil-Haqq”.
Sipas autoriteteve në Pakistan, përplasjet nisën pas zjarrit të hapur nga elementë të Taliban nga territori afgan drejt disa sektorëve kufitarë në provincën Khyber Pakhtunkhwa.
Zonat e përmendura përfshijnë rajonet e Chitralit, Bajaurit, Tira-s dhe Mohmandit, të cilat prej kohësh konsiderohen pika të ndjeshme sigurie.
Forcat pakistaneze reaguan menjëherë me kundërpërgjigje të koordinuar, duke përdorur artileri dhe armë të lehta për të goditur pozicionet e dyshuara të militantëve përtej vijës kufitare. Sipas deklaratave zyrtare, operacioni rezultoi në shkatërrimin e disa pikave të fortifikuara dhe neutralizimin e të paktën 30 luftëtarëve, raportojnë mediat.
Autoritetet theksuan se nuk pati humbje apo dëmtime të konsiderueshme në radhët e forcave pakistaneze dhe se situata aktualisht është nën kontroll.
“Forcat tona janë plotësisht të përgatitura për të mbrojtur integritetin territorial të vendit”, thuhet në deklaratë.
Nga ana tjetër, nuk ka ende një reagim zyrtar nga autoritetet në Afghanistan lidhur me pretendimet e Pakistanit. Ngjarja pritet të rrisë tensionet diplomatike mes dy vendeve, të cilat kanë pasur marrëdhënie të brishta për shkak të sigurisë kufitare dhe aktivitetit të grupeve të armatosura në rajon.
Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të ndikojë në stabilitetin rajonal, duke shtuar presionin mbi përpjekjet për dialog dhe bashkëpunim ndërkufitar. /Telegrafi/