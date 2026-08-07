Barcelona ka përpiluar tashmë ofertën e parë drejt Manchester Cityt, për transferimin e mesfushorit Rodri, me të cilin ka tashmë marrëveshje personale.

Gazetari Nil Sola, nëpërmjet mediumit El Larguero, raporton se Barcelona po planifikon të dërgojë ofertën e tyre të parë me vlerë 45 milionë euro plus 15 milionë euro në bonuse te Manchester City për nënshkrimin e Rodrit.

Oferta e gjigantëve katalunas përputhet me vlerësimin prej 60 milionë eurosh të Rodrit, por mbetet për t’u parë nëse klubi i Ligës Premier do ta pranonte këtë strukturë tarifash.


Ndryshe, Barcelona ka arritur një marrëveshje për kushtet personale deri më 2030 me 30-vjeçarin, i cili është në rrugë të mbarë për të fituar rreth 15 milionë euro neto në vit nëse transferimi realizohet.

Kampionët e La Ligës tani po përdorin fondet e transferimeve që kishin ndarë për një qendërmbrojtës për të lehtësuar mbërritjen e Rodrit. /Telegrafi/

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