Pas marrëveshjes personale me Rodrin, zbulohet oferta e Barcelonës për Man Cityn
Barcelona ka përpiluar tashmë ofertën e parë drejt Manchester Cityt, për transferimin e mesfushorit Rodri, me të cilin ka tashmë marrëveshje personale.
Gazetari Nil Sola, nëpërmjet mediumit El Larguero, raporton se Barcelona po planifikon të dërgojë ofertën e tyre të parë me vlerë 45 milionë euro plus 15 milionë euro në bonuse te Manchester City për nënshkrimin e Rodrit.
Oferta e gjigantëve katalunas përputhet me vlerësimin prej 60 milionë eurosh të Rodrit, por mbetet për t’u parë nëse klubi i Ligës Premier do ta pranonte këtë strukturë tarifash.
👀 La situació ara mateix de Rodri, Barça i City,
El @FCBarcelona_cat prepara l’oferta per convèncer al City i tancar el traspàs de Rodri. La primera pot anar al voltant dels 60M entre fixes (40-45M) i variables (10-15M).
12:05h demà al @QueThiJugues pic.twitter.com/y3SCbtESKC
— Nil Solà (@Nilsola10) August 6, 2026
Ndryshe, Barcelona ka arritur një marrëveshje për kushtet personale deri më 2030 me 30-vjeçarin, i cili është në rrugë të mbarë për të fituar rreth 15 milionë euro neto në vit nëse transferimi realizohet.
Kampionët e La Ligës tani po përdorin fondet e transferimeve që kishin ndarë për një qendërmbrojtës për të lehtësuar mbërritjen e Rodrit. /Telegrafi/