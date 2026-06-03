Pas betejës ligjore me Diddyn, Cassie Ventura nis një jetë të re jashtë ShBA-së
Këngëtarja Cassie Ventura ka deklaruar në dokumente gjyqësore se jeton jashtë Shteteve të Bashkuara dhe nuk ka ndërmend të kthehet.
Deklarata është paraqitur më 1 maj në kuadër të një padie të vazhdueshme kundër Clayton Howard.
Në dokument, Ventura shkruan qartë se banon jashtë ShBA-së dhe nuk planifikon të rikthehet.
Cassie dhe P.Diddy
Nuk dihet ende se në cilin shtet është vendosur ajo dhe as kur është larguar nga Amerika.
Lajmi vjen rreth një vit pasi Ventura dëshmoi në procesin penal kundër ish-partnerit të saj, Sean Combs, i njohur si Diddy.
Gjatë gjyqit, Ventura tregoi për vite të tëra abuzimi që pretendon se ka përjetuar gjatë lidhjes së tyre, e cila zgjati nga viti 2007 deri në 2018.
Ajo gjithashtu zbuloi se kishte marrë 20 milionë dollarë si marrëveshje financiare nga Combs dhe kompanitë e tij, pasi e paditi në vitin 2023 për përdhunim, dhunë fizike dhe detyrim për të kryer me meshkuj.
P.Diddy dhe Cassie
Në fund të procesit, Combs u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për qëllime prostitucioni, por u shpall i pafajshëm për akuzat e trafikimit seksual dhe organizimit kriminal.
Ndërkohë, Howard ka ngritur një padi kundër Combs dhe Venturas, duke pretenduar se ajo i ka transmetuar një sëmundje, se mbeti shtatzënë prej tij dhe kreu abort pa e njoftuar.
Ai gjithashtu e akuzon se e manipuloi për të konsumuar drogë dhe për të kryer marrëdhënie, duke i shkaktuar dëmtime fizike, psikologjike dhe humbje financiare. /Telegrafi/