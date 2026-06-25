Paris Jackson nxit thashetheme për një romancë të re pasi u shfaq me një burrë misterioz në tapetin e kuq gjatë premierës së Jackass Forever
Paris Jackson ka nxitur thashetheme për një romancë të re pasi u shfaq shumë e afërt me një burrë misterioz në tapetin e kuq gjatë premierës së Jackass Forever të mërkurën, rreth një vit pas përfundimit të fejesës së saj.
Vajza e të ndjerit Michael Jackson, 28 vjeçe, u shfaq me një stil elegant, duke veshur një fustan të shkurtër ngjyrë kafe me mëngë të gjata, të kombinuar me një këmishë me kuadrate të lidhur rreth belit.
Ajo e kompletoi paraqitjen me çizme me taka që i shtonin disa centimetra dhe aksesorë prej ari.
Ndërkohë, shoqëruesi i saj në event u shfaq i veshur me stil të thjeshtë, me një këmishë ngjyrë krem mbi një bluzë të bardhë dhe xhinse të zeza.
Çifti dukej në humor të mirë, ndërsa ai e kishte vendosur krahun rreth belit të saj gjatë pozës së tyre para kamerave.
Paris dhe ish-i fejuari i saj, Justin Long, i dhanë fund fejesës në korrikun e kaluar, vetëm pak javë pasi ajo u pa duke qarë në publik.
Ajo konfirmoi ndarjen në një postim në platformën X, duke sqaruar se lotët e saj të 23 korrikut ishin “lot ndarjeje”.
Paris kishte njoftuar me entuziazëm fejesën me Long më 6 dhjetor 2024, duke ndarë në atë kohë një mesazh emocional ku shprehte dashurinë dhe lumturinë për lidhjen e tyre.