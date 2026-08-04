Papagalli gjigant ndërpret një ndeshje futbolli në Brazil, pamjet bëhen virale
Një ndeshje futbolli për të rinj në Brazil mori një kthesë të paharrueshme kur një vizitor i papritur hyri me ‘vrap’ në fushë dhe ndërpreu lojën.
Në vend të një tifozi, qeni apo maceje që ndërpresin zakonisht aksionin, ishte një papagall i madh blu dhe i verdhë që u bë qendra e vëmendjes gjatë ndeshjes së Kupës U-15 të Flamengos me Cearën. Zogu shumëngjyrësh u shfaq në fushë në minutën e 17-të, duke i zënë lojtarët plotësisht në befasi.
Pamjet që u bënë virale tregojnë papagallin duke fluturuar drejtpërdrejti drejt një mbrojtësi të Flamengos, i cili ra në tokë ndërsa zogu ra mbi të. Pak momente më vonë, lojtarët e tjerë u tërhoqën ndërsa zogu vazhdoi të bredhte nëpër fushë, duke i lënë gjyqtarit pak zgjidhje tjetër përveçse të ndalonte ndeshjen.
Ishte një lloj ndërprerjeje që askush brenda stadiumit nuk mund ta parashikonte. Në vend që të përqendroheshin te topi, lojtarët, zyrtarët dhe spektatorët i kishin sytë të fiksuar te mysafiri i papritur me pupla.
Papagalli dukej krejtësisht i paprekur nga vëmendja. Ai qëndroi në fushë për disa minuta përpara se të fluturonte larg, duke lejuar që loja të rifillonte.
Pikërisht kur të gjithë menduan se episodi i çuditshëm kishte mbaruar, zogu u kthye.
Rreth 15 minuta më vonë, papagalli u rikthye dhe u ul përsëri në fushë, duke shkaktuar një ndërprerje të dytë të ndeshjes. Ndërprerja e përsëritur vetëm sa e shtoi argëtimin, me skenat e pazakonta që u përhapën shpejt në mediat sociale, ndërsa tifozët reaguan ndaj një prej pushtimeve më të çuditshme të fushës në histori të futbollit.
🦜⚽️🔴Isso é cartão vermelho, com certeza! Arara ataca jogador durante partida no Brasil
🇧🇷 No Brasil, um jogador de futebol foi vítima de um papagaio. A ave atacou um jogador durante uma partida entre as equipes de base do Flamengo e do Ceará.
⚡️ O momento selvagem aconteceu… pic.twitter.com/QhvdiUbXa5
— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) August 3, 2026
Pasi ndeshja më në fund u qetësua, Flamengo dukej se ishte rikuperuar mirë nga ky pushim duke marrë epërsinë 1-0.
Megjithatë, Ceara bëri një rikthim mbresëlënës, me golat e Andre Luis dhe Kayck Para që e përmbysën ndeshjen për të vulosur fitoren 2-1. Rezultati ishte i rëndësishëm, por ishte papagalli mysafir që dominoi bisedën pas vërshëllimës së fundit.
Papagallët e racës makao blu dhe të verdhë janë vendas në Amerikën e Jugut, duke e bërë vizitorin surprizë shumë më pak të pazakontë për rajonin sesa mund të duket diku tjetër. Megjithatë, të shohësh dikë që ndërpret një ndeshje futbolli në një mënyrë kaq dramatike është diçka që lojtarët dhe tifozët nuk ka gjasa ta përjetojnë përsëri së shpejti.
Futbolli ka prodhuar shumë pushtime të papritura të fushave gjatë viteve, por shumë pak prej tyre nuk janë dukur tamam kështu. /Telegrafi/