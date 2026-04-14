Disa pamje të publikuara në mediat sociale thuhet se tregojnë momentin e të shtënave nga të cilat mbetën disa të plagosur në një shkollë në Turqi.

Pamjet video treguan nxënës që iknin nga shkolla ndërsa ambulancat dhe automjetet e policisë mbërritën në vendngjarje.

Sipas raportimeve të mediave botërore, përcjell Telegrafi, një adoleshent hapi zjarr në një shkollë të mesme në provincën juglindore të Turqisë, Sanliurfa, të martën, duke plagosur të paktën 16 persona, përfshirë nxënës dhe mësues, përpara se të vriste veten, tha guvernatori Hasan Sildak.

Sulmuesi, një ish-nxënës 19-vjeçar, përdori një pushkë gjahu në sulmin në lagjen Siverek.

Të plagosurit u dërguan në spital, ndërsa pesë prej tyre u transferuan më vonë në qendrat e qytetit të Sanliurfas për trajtim të mëtejshëm, tha Sildak.


Ai më vonë i tha transmetuesit NTV se sulmuesi hapi zjarr pa dallim, duke filluar nga oborri i shkollës përpara se të hynte në ndërtesë.

Ai qëlloi vrau veten ndërsa policia u përpoq ta arrestonte, shtoi Sildak.

Sildak tha se sulmuesi nuk kishte precedentë të mëparshëm penalë dhe se shkolla ishte klasifikuar më parë si e sigurt nga policia.

Ministria e Brendshme tha se 10 nga të plagosurit ishin nxënës, katër ishin mësues, një ishte oficer policie dhe një tjetër punonjës i mensës së shkollës. /Telegrafi/

TurqiaBallkanBotë