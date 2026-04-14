Një ish-nxënës hapi zjarr në ish-shkollën e tij të mesme të martën në Turqi, ku të shtënat në shkollë janë të rralla, duke plagosur 16 persona, përfshirë nxënës, përpara se të vriste veten, thanë zyrtarët.

Forcat speciale të sigurisë u vendosën në shkollën në provincën Sanliurfa të Turqisë juglindore, ku nxënësit u evakuuan, u tha gazetarëve guvernatori lokal, Hasan Sildak, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Ndërkohë, imazhet treguan ambulanca që qëndronin pranë jashtë shkollës në rrethin Siverek, ndërsa nxënësit iknin nga ndërtesa në panik.

Sildak e identifikoi sulmuesin si një ish-nxënës në shkollë, i lindur në vitin 2007.

"Ai i mori jetën vetes kur u rrethua nga policia", ka thënë guvernatori.

"Ne e kemi evakuuar shkollën dhe do të kryejmë një hetim të plotë për këtë incident tragjik", ka shtuar ai.

Mediat lokale kanë raportuar se shumica e të plagosurve ishin nxënës. /Telegrafi/

