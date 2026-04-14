Të shtëna me armë në një shkollë në Turqi – raportohet për 16 të plagosur
Një ish-nxënës hapi zjarr në ish-shkollën e tij të mesme të martën në Turqi, ku të shtënat në shkollë janë të rralla, duke plagosur 16 persona, përfshirë nxënës, përpara se të vriste veten, thanë zyrtarët.
Forcat speciale të sigurisë u vendosën në shkollën në provincën Sanliurfa të Turqisë juglindore, ku nxënësit u evakuuan, u tha gazetarëve guvernatori lokal, Hasan Sildak, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Şanlıurfa Siverek'te bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.
— Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri yaraladığı ve rehin aldığı öne sürüldü.
— Okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi.
— Solcu Gazete (@solcugazete60) April 14, 2026
Ndërkohë, imazhet treguan ambulanca që qëndronin pranë jashtë shkollës në rrethin Siverek, ndërsa nxënësit iknin nga ndërtesa në panik.
🔴 Lisede Silahlı Saldırı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu öğrenildi.
Saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı belirtilirken, öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi. Müdahale sürüyor. pic.twitter.com/kINKpfzehx
— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) April 14, 2026
Sildak e identifikoi sulmuesin si një ish-nxënës në shkollë, i lindur në vitin 2007.
"Ai i mori jetën vetes kur u rrethua nga policia", ka thënë guvernatori.
⚪️ Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen olayla ilgili konuşan görgü tanığı:
“17-18 yaşlarında bir çocuktu. Uzun namlulu silahı çıkardı. İçeride önüne gelene ateş etti.” https://t.co/Jc7iSn2hgn pic.twitter.com/QsAfsbQFaA
— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) April 14, 2026
"Ne e kemi evakuuar shkollën dhe do të kryejmë një hetim të plotë për këtë incident tragjik", ka shtuar ai.
Mediat lokale kanë raportuar se shumica e të plagosurve ishin nxënës. /Telegrafi/