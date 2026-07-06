Pamjet e Haaland dhe princeshës norvegjeze pushtojnë rrjetet sociale pas fitores ndaj Brazilit
Erling Haaland u takua me Princeshën Ingrid Alexandra në dhomat e zhveshjes pas fitores së Norvegjisë ndaj Brazilit, rezultat që i siguroi ekipit kualifikimin në çerekfinale.
Princesha, e cila është trashëgimtarja e fronit norvegjez, vizitoi futbollistët së bashku me vëllanë e saj, Prince Sverre Magnus.
Haaland e priti pa fanellë, e përshëndeti me një shtrëngim duarsh, e përqafoi dhe shkëmbeu disa batuta me të.
Princess Ingrid Alexandra, who will be Queen of Norway in the future meets with Erling Haaland after Norway’s win vs Brazil. 🇳🇴 pic.twitter.com/kFMGDkQLvT
— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 6, 2026
Pamjet e takimit u publikuan në rrjetet sociale dhe tërhoqën vëmendjen e tifozëve, duke u shpërndarë me të madhe në internet.
Ingrid dhe vëllai i saj ndodheshin në Shtetet e Bashkuara si përfaqësues të familjes mbretërore, pasi nëna e tyre, Mette-Marit, nuk mundi të udhëtonte për shkak të një operacioni në mushkëri.
Princesha është vajza e trashëgimtarit të fronit, Haakon dhe konsiderohet mbretëresha e ardhshme e Norvegjisë.
Në Norvegji, ashtu si në Mbretërinë e Bashkuar, monarku ka një rol kryesisht ceremonial dhe nuk merr pjesë në marrjen e vendimeve politike. /Telegrafi/