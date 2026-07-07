Pa gola pas 90 minutave, Zvicra dhe Kolumbia kërkojnë çerekfinalen në vazhdime
Zvicra dhe Kolumbia nuk arritën të gjenin rrugën e rrjetës gjatë kohës së rregullt, duke barazuar 0-0 në përballjen e fazës së 1/8 së finales të Kupa e Botës. Pas 90 minutave të luftuara, fituesi do të përcaktohet në vazhdime ose eventualisht në penallti.
Ndeshja nisi me ritëm të mirë, me të dyja skuadrat që u treguan të kujdesshme në mbrojtje, por nuk munguan rastet për shënim.
Kolumbia krijoi rastin më të mirë të pjesës së parë në minutën e 21-të, kur Gustavo Puerta provoi me një goditje të fuqishme nga distanca, por portieri Gregor Kobel reagoi në mënyrë fantastike duke e devijuar topin në goditje nga këndi.
Zvicra u kundërpërgjigj në minutën e 30-të. Fabian Rieder depërtoi bukur në zonë dhe goditi drejt qendrës së portës, por portieri kolumbian ishte në vendin e duhur për të shmangur golin.
Pjesa e parë u mbyll pa gola, ndërsa të dy trajnerët kërkuan më shumë freski në pjesën e dytë të lojës.
Në minutën e 49-të, zviceranët kërkuan penallti pasi Dan Ndoye u rrëzua në zonë pas një dueli me një mbrojtës kolumbian. Futbollistët protestuan fuqishëm, por gjyqtari bëri shenjë që loja të vazhdonte.
Zvicra iu afrua golit në minutën e 53-të, kur Fabian Rieder ekzekutoi mjeshtërisht një goditje dënimi, por topi kaloi shumë pranë shtyllës së majtë.
Megjithatë, asnjëra skuadër nuk arriti të gjejë golin vendimtar në kohën e rregullt.
Pas 90 minutave rezultati mbeti 0-0, ndërsa fituesi i kësaj sfide të 1/8 së finales së Botërorit do të përcaktohet pas vazhdimeve./Telegrafi/