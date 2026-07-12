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Modelja shqiptare, Oriola Marashi, ka tërhequr edhe një herë vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale, teksa ka publikuar një set të ri fotografish nga pushimet.

E veshur me bikini të bardha, Oriola ka pozuar mbi një jaht, me sfondin spektakolar të detit dhe shkëmbinjve, duke vënë në pah linjat e saj trupore.

Fotografitë, të realizuara nën rrezet e diellit, kanë marrë mijëra pëlqime dhe komente brenda pak orësh nga fansat e modeles.

Oriola Marashi/Instagram

Me pozat sensuale dhe stilin e kuruar, Marashi konfirmon edhe një herë pse konsiderohet një nga modelet shqiptare më të komentuara në rrjetet sociale.

Seti fotografik u prit me reagime të shumta, ku ndjekësit nuk kursyen komplimentet për pamjen e saj.

Oriola vijon të jetë shumë aktive në Instagram, ku shpesh ndan momente nga projektet profesionale, udhëtimet dhe pushimet, duke mbajtur vazhdimisht vëmendjen e publikut. /Telegrafi/

Oriola Marashi/Instagram

Oriola Marashi/Instagram

Oriola Marashi/Instagram

Oriola Marashi/Instagram

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