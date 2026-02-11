Orbán thotë se BE dhe Ukraina i kanë “shpallur luftë” Hungarisë
Kryeministri hungarez Viktor Orbán ka pohuar se Brukseli dhe Kievi i kanë "shpallur luftë" Hungarisë, pasi Politico postoi një artikull që përshkruante planet për "pranimin paraprak" të Ukrainës në BE, përpara se të përfundonin të gjitha hapat zyrtarë të procesit standard të pranimit, dhe për masat për të kapërcyer veton e Hungarisë.
Orbán e përshkroi Politico-n si "botimin zyrtar të elitës brukseliane" dhe idetë e përshkruara në artikull si "planin më të fundit të luftës".
"Ky plan i ri është një deklaratë e hapur lufte kundër Hungarisë. Ata shpërfillin vendimin e popullit hungarez dhe janë të vendosur të largojnë qeverinë hungareze me çdo mjet të nevojshëm. Ata duan që Partia Tisza të vijë në pushtet, sepse atëherë nuk do të ketë më veto, asnjë rezistencë dhe asnjë qëndrim jashtë konfliktit të tyre", shtoi ai.
Orbán theksoi se hungarezët "duhet t'i ndalojnë ata në kutitë e votimit" në prill, transmeton Telegrafi.
"Fidesz është e vetmja forcë që qëndron midis Hungarisë dhe sundimit brukselian dhe e vetmja garanci e sovranitetit hungarez", tha ai.
Artikulli i Politico diskuton një ide të paprecedentë: "pranimin paraprak" të Ukrainës në BE paraprakisht, me anëtarësim të pjesshëm në BE që në vitin 2027, por pa zbutur kërkesat mbi parimet themelore.
Ai gjithashtu përshkruan "planet A, B dhe C" brenda BE-së për t'iu përgjigjur refuzimit kategorik të Hungarisë për të mbështetur vendimet procedurale mbi integrimin e mëtejshëm evropian të Ukrainës; plani parësor supozon se Orbán do të humbiste zgjedhjet e prillit.
Ndërkohë, udhëheqësi i opozitës Tisza, Péter Magyar, tha se ekipi i Orbán po përgatitej ta shantazhonte atë duke bërë publike video intime të tij të regjistruara me anë të kamerës së fshehtë dhe këmbënguli se ai nuk sheh asnjë "material kompromentues" në to.
Partia Tisza e Hungarisë kryesoi një sondazh të janarit me 8 pikë përqindjeje mbi partinë Fidesz të kryeministrit Viktor Orbán dhe një tjetër me 10 pikë. /Telegrafi/
