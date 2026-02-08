Orban e quan Ukrainën “armik” të Hungarisë
Kryeministri hungarez Viktor Orban e shpalli Ukrainën "armik" të Hungarisë gjatë një fjalimi në një tubim më 7 shkurt.
Orban, i parë gjerësisht si aleati më i ngushtë i Kremlinit në Bashkimin Evropian, ka sulmuar vazhdimisht Kievin dhe Brukselin gjatë gjithë luftës së plotë të Rusisë kundër Ukrainës, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Duke folur në një tubim në qytetin hungarez Szombathely më 7 shkurt, Orban kritikoi Ukrainën për kërkesën që BE të ndalojë importet e energjisë së lirë ruse.
"Kushdo që thotë se ky është armik i Hungarisë, atëherë Ukraina është armiku ynë", tha ai.
Deklaratat e tij vijnë menjëherë pasi Këshilli i BE-së miratoi planet për të ndaluar blerjet e gazit rus deri në vitin 2027.
Hungaria dhe Sllovakia - të dyja vende miqësore me Moskën që mbeten shumë të varura nga gazi rus - e kanë kundërshtuar vendimin në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë.
Orban gjithashtu kundërshtoi aspiratat e Ukrainës për në BE, duke këmbëngulur përsëri se ndërsa Hungaria duhet të bashkëpunojë me Ukrainën si fqinje, Kievit nuk duhet t'i jepet kurrë anëtarësim në BE.
"Hungarezët nuk duhet të duan bashkëpunim ushtarak apo ekonomik me ukrainasit, sepse ata po na tërheqin në luftë", citohet të ketë thënë ai.
Orban njoftoi gjithashtu se do të vizitonte Uashingtonin, D.C. për takimin inaugurues të "Bordit të Paqes" të presidentit të SHBA-së, Donald Trump. /Telegrafi/