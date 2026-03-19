OpenAI prezanton modelet e reja - shpejtësi dhe efikasitet në fokus
Kompania OpenAI ka prezantuar dy modele të reja të inteligjencës artificiale, të dizajnuara për t’iu përgjigjur kërkesave të përdoruesve për shpejtësi dhe efikasitet: GPT‑5.4 mini dhe GPT‑5.4 nano.
Sipas përfaqësuesve të kompanisë, GPT‑5.4 mini është versioni i përshpejtuar i modelit standard GPT‑5.4, duke ofruar performancë të lartë në detyra të përditshme, përfshirë kodimin dhe analizën logjike.
Ky model është veçanërisht i dobishëm për profesionistët që punojnë me kod dhe kërkojnë rezultate të shpejta pa sakrifikuar saktësinë.
Nga ana tjetër, GPT‑5.4 nano është më i vogël dhe më i lehtë, projektuar për detyra më të thjeshta si klasifikimi i të dhënave apo nxjerrja e informacionit të rëndësishëm në mënyrë të shpejtë dhe të saktë.
Të dy modelet do të jenë të qasshme përmes API-së dhe platformës ChatGPT, me përdoruesit e versioneve falas dhe Go që mund të përfitojnë veçori të përshpejtuara të “Thinking Mode”.
Ekspertët e teknologjisë theksojnë se këto modele të reja mund të ndryshojnë mënyrën se si profesionistët punojnë me inteligjencën artificiale, duke e bërë atë më të shpejtë, më fleksibël dhe më të qasshme për të gjitha nivelet e përdoruesve. /Telegrafi/