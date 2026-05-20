Google lanson modelet Gemini 3.5 Flash dhe Gemini Omni AI
Sot në konferencën e saj I/O, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të AI, së bashku me Gemini Omni, një model të ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje.
Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 është Gemini 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe është gjithashtu i disponueshëm në Modalitetin AI në Google Search, transmeton Telegrafi.
Ky model "ofron inteligjencë që rivalizon modelet e mëdha kryesore në dimensione të shumëfishta, me shpejtësitë që keni mësuar të prisni nga seria Flash", thotë Google.
Është modeli më i fortë agjent dhe kodues Gemini, duke tejkaluar edhe Gemini 3.1 Pro në standardet sfiduese të kodimit dhe agjentizimit, ndërsa kryeson në kuptimin multimodal. Gemini 3.5 Flash tani është modeli i parazgjedhur.
Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë "të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini". Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës.
Modeli i parë në familjen Gemini Omni është Gemini Omni Flash, i cili ju lejon të ndryshoni gjëra specifike në lidhje me një video, ose gjithçka, dhe mund të rafinoni krijimet në shumë kthesa, duke ndryshuar gjërat pa humbur kurrë fillin e skenës origjinale.
Modeli ka "një kuptim intuitiv të përmirësuar të forcave si graviteti, energjia kinetike dhe dinamika e fluideve", kështu që mund të krijojë skena më realiste.
Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe Avatarët, të cilët krijojnë një version dixhital të vetes. Të gjitha videot përfshijnë filigran dixhital SynthID.
Gemini Omni Flash është i disponueshëm sot për të gjithë abonentët e planeve Google AI Plus, Pro dhe Ultra globalisht në aplikacionin Gemini dhe në Google Flow.
Gjithashtu po shpërndahet falas për përdoruesit në YouTube Shorts dhe YouTube Create. /Telegrafi/
