Fitimet e Nvidia rriten ndjeshëm falë kërkesës për çipat e AI
Rezultatet tremujore të prodhuesit të çipave të Al, Nvidia, i tejkaluan edhe një herë pritjet e Wall Street, të nxitura nga kërkesa e fortë për çipat e saj të nivelit të lartë.
Kompania tha se raportoi një të ardhur neto prej 58.32 miliardë dollarësh (53.7 miliardë euro) ose 2.39 dollarë për aksion në periudhën shkurt-prill, nga 18.78 miliardë dollarë (17.3 miliardë euro) ose 76 cent për aksion në të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Duke përjashtuar artikujt e njëhershëm, Nvidia fitoi 1.87 dollarë për aksion.
Të ardhurat u rritën me 85% në 81.62 miliardë dollarë (75.1 miliardë euro) nga 44.01 miliardë dollarë (40.5 miliardë euro).
Analistët, mesatarisht, prisnin fitime prej 1.75 dollarësh për aksion dhe të ardhura prej 78.91 miliardë dollarësh (72.6 miliardë euro), sipas një sondazhi nga FactSet.
Rezultatet e Nvidias kanë tejkaluar parashikimet e analistëve që kur çipat e saj të nivelit të lartë dolën si komponentë kryesorë të sistemeve të Al tre vjet më parë.
“Ndërtimi i fabrikave të Al — zgjerimi më i madh i infrastrukturës në historinë e njerëzimit — po përshpejtohet me një shpejtësi të jashtëzakonshme”, tha CEO Jensen Huang në një deklaratë.
Megjithatë, krahas fitimit dhe të ardhurave më të larta, shpenzimet operative të Nvidia u rritën me 49% në 7.75 miliardë dollarë (7.1 miliardë euro).
Kompania po kërkon gjithashtu të diversifikojë bazën e klientëve të saj, duke synuar të mbështetet më pak te operatorët e qendrave të mëdha të të dhënave, pasi qeveritë dhe industritë e tjera bëhen një burim më i madh kërkese për çipat e Al, raportoi Bloomberg. /Telegrafi/