OpenAI po shqyrton një kontratë me NATO-n
OpenAI po shqyrton një kontratë për të vendosur teknologjinë e saj të IA-së në rrjetet "të paklasifikuara" të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), tha të martën një person i njohur me çështjen, disa ditë pasi pronari i ChatGPT arriti një marrëveshje me Pentagonin.
Wall Street Journal raportoi për herë të parë se OpenAI po shqyrtonte një marrëveshje me NATO-n, transmeton Telegrafi.
Gazeta tha se drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, fillimisht kishte thënë në një takim të kompanisë se po kërkonte të vendosej në të gjitha rrjetet e klasifikuara të NATO-s, por një zëdhënëse e kompanisë më vonë sqaroi se Altman foli gabim dhe mundësia e kontratës ishte për "rrjetet e paklasifikuara" të NATO-s.
OpenAI, e cila mbështetet nga Microsoft, Amazon dhe të tjerë, njoftoi një marrëveshje në fund të javës së kaluar për të vendosur teknologjinë e saj në rrjetin e klasifikuar të Pentagonit, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump i udhëzoi qeverisë të ndalonte së punuari me rivalin Anthropic.
Largimi i Anthropic pasoi një bllokim në bisedimet e kontratës me Pentagonin mbi përdorimin e teknologjisë së firmës. Drejtori ekzekutiv i Anthropic, Dario Amodei, kishte theksuar kundërshtimin e kompanisë ndaj Pentagonit që përdor modelet e tij të IA-së për mbikëqyrje masive vendase ose për të furnizuar me energji armë plotësisht autonome.
Pentagoni ka thënë më parë se nuk kishte interes të përdorte IA-në për të kryer mbikëqyrje masive të amerikanëve ose për të përdorur IA-në për të zhvilluar armë që veprojnë pa përfshirjen e njeriut, por donte që të lejohej çdo përdorim i ligjshëm i IA-së.
Në një deklaratë të përditësuar të hënën pas arritjes së një marrëveshjeje të premten, OpenAI tha se sistemet e saj të IA-së "nuk do të përdoren qëllimisht për mbikëqyrje vendase të personave dhe shtetasve amerikanë", duke shtuar se Pentagoni pohoi gjithashtu se shërbimet e IA-së nuk do të përdoren nga agjencitë e inteligjencës si Agjencia Kombëtare e Sigurisë (NSA).
"Mendoj se ky ishte një shembull i një vendimi kompleks, por të drejtë, me pasoja jashtëzakonisht të vështira për markën dhe marketing shumë negativ për ne në afat të shkurtër", tha Altman në një takim të kompanisë të martën, duke iu referuar marrëveshjes me Pentagonin. /Telegrafi/