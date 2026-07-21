Olivia Wilde: Mungesa e seksit në një lidhje nuk është normale, më pëlqen pak mister
Aktorja Olivia Wilde ka ndarë mendimet e saj mbi konceptin e "divorcit në dhomën e gjumit", duke shpjeguar se e gjen atë seksi.
Wilde ishte e ftuar në një episod të ri të podkastit të Louis Theroux, ku foli për mendimet e saj mbi marrëdhëniet pas publikimit të filmit të saj të ri "The Invite".
"Mendoj se ekziston kjo gjë e padrejtë, supozimi se gratë nuk duan aq shumë seks sa burrat. Mungesa e seksit nuk është normale, tregon se është miqësi. Mungesa e seksit e bën një marrëdhënie një shoqe dhome, jo një partneritet romantik", tha ajo.
Foto: Olivia Wilde/Instagram
Wilde theksoi se shumë njerëz e quajnë këtë fenomen si "dhoma e vdekur e gjumit" si dhe "divorc nga dhoma e gjumit".
"Mendoj se është paksa seksi, më intrigon. Ka pak mister në të, mendoj se është interesante", tha ajo.
Gjithashtu, Wilde foli më parë për ndarjen nga Harry Styles, duke deklaruar se ishte marrëdhënia më e bukur. Ajo shtoi se pjesëmarrja në filmin "The Invite" ishte shëruese për të. /Telegrafi/
Foto: Olivia Wilde/Instagram