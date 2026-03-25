Ofertë e jashtëzakonshme nga Al Ittihad për yllin e madh të Chelseat
Futbollisti argjentinas Enzo Fernandez po shqyrton seriozisht mundësinë e largimit nga Chelsea gjatë verës, në një moment pasigurie të shtuar lidhur me të ardhmen e tij në Londër dhe projektin sportiv të klubit.
Sipas raportimeve, situata aktuale dhe mungesa e progresit në negociatat për rinovimin e kontratës kanë nxitur interesimin e disa klubeve të mëdha ndërkombëtare, ndërsa dëshira e lojtarit për të garuar në Ligën e Kampionëve mbetet një faktor vendimtar në zgjedhjen e tij të ardhshme.
Klubi saudit Al Ittihad ka shfaqur interes të fortë për mesfushorin dhe po përgatit një ofertë të jashtëzakonshme që raportohet të arrijë deri në 200 milionë euro, me synimin për ta bërë atë figurën qendrore të projektit të ri të udhëhequr nga trajneri Sergio Conceiçao.
Ky projekt ambicioz synon të ndërtojë një skuadër të mbushur me emra të njohur si Moussa Diaby, Youssef En-Nesyri dhe Fabinho, me qëllim dominimin në skenën rajonale dhe më gjerë.
Megjithatë, konkurrenca për shërbimet e tij mbetet e fortë nga klubet evropiane.
Paris Saint-Germain dhe Manchester City po ndjekin nga afër situatën, ndërsa Real Madrid raportohet si një nga destinacionet më të preferuara për lojtarin, i cili i jep përparësi prestigjit dhe konkurrencës së La Ligës.
Në këtë drejtim, thuhet se klubi madrilen ka përgatitur një ofertë rreth 120 milionë euro, më e ulët se ajo e propozuar nga Arabia Saudite, por me një projekt sportiv më tërheqës për lojtarin.
Gjatë sezonit aktual, Enzo Fernandez ka regjistruar rreth 30 paraqitje dhe ka kontribuar me 8 gola, duke mbetur një element kyç në mesfushën e Chelseat, pavarësisht ecurisë jo të qëndrueshme të ekipit.
Klubi londinez kishte investuar rreth 121 milionë euro për transferimin e tij në vitin 2023 dhe e ka nën kontratë deri në vitin 2032, çka i jep një pozicion të fortë në çdo negociatë të mundshme.
Edhe pse vlera e tij në treg vlerësohet rreth 90 milionë euro, interesimi i madh nga disa klube dhe gara e hapur mes tyre po e rrit ndjeshëm çmimin real të transferimit.
Në këtë fazë, vendimi përfundimtar i lojtarit pritet të varet nga balanca mes aspektit financiar dhe ambicies sportive, veçanërisht dëshira për të luajtur në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Javët në vijim pritet të jenë vendimtare për të përcaktuar nëse një ofertë e jashtëzakonshme nga Arabia Saudite do të arrijë të bindë një nga mesfushorët më të kërkuar në treg, apo nëse ai do të zgjedhë të vazhdojë karrierën e tij në Evropë. /Telegrafi/