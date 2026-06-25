Ochoa barazon rekordin e Messit, Ronaldos dhe Modricit, merr emblemën "Legacy" të FIFA-s
Portieri meksikan Guillermo Ochoa ka marrë më në fund emblemën speciale të “Legend” nga FIFA gjatë Kupës së Botës 2026, pas polemikave të shumta që shpërthyen rreth mungesës së saj në fanellën e tij.
Ochoa u aktivizua për rreth 20 minuta në ndeshjen e Meksikës ndaj Çekisë, duke regjistruar kështu paraqitjen e tij të katërt në fushë në një Kampionat Botëror.
Megjithatë, ai është pjesë e një klubi shumë të rrallë lojtarësh që janë përfshirë në gjashtë Botërorë, një arritje që e ndan me emra si Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo.
Në fanellën e tij u vu re emblema speciale e FIFA-s për legjendat e Botërorit, një detaj që mungonte në ndeshjet e para dhe kishte shkaktuar reagime të ashpra në Meksikë.
Pse FIFA nuk ia kishte dhënë fillimisht emblemën?
Për Kupën e Botës 2026, FIFA prezantoi një seri emblemash speciale për lojtarët. Më prestigjiozja prej tyre është emblema “Legacy”, e rezervuar për futbollistët që kanë marrë pjesë në të paktën pesë Botërorë.
Fillimisht, FIFA argumentoi se Ochoa nuk i plotësonte kriteret, pasi në Botërorët e viteve 2006 dhe 2010 ai ishte pjesë e skuadrës së Meksikës, por nuk luajti asnjë minutë.
Karriera e tij në fushën e Botërorit nisi realisht në vitin 2014, kur u bë një nga protagonistët e turneut.
Më pas ai luajti edhe në edicionet e vitit 2018 dhe 2022, ndërsa Botërori 2026 është i katërti ku ai aktivizohet në fushë.
Federata Meksikane fitoi betejën me FIFA-n
Mungesa e emblemës shkaktoi reagime të forta nga tifozët dhe mediat meksikane. Federata Meksikane e Futbollit iu drejtua FIFA-s për të kërkuar rishikimin e vendimit.
Pak para ndeshjes me Çekinë, llogaria zyrtare e kombëtares së Meksikës publikoi një fotografi të fanellës së Ochoas, ku emblema e shumëdiskutuar tashmë ishte vendosur.
Reagime të ashpra ndaj FIFA-s
Vendimi fillestar i FIFA-s u kritikua gjerësisht në Meksikë.
Mediumi sportiv “Record” shkroi: “Kjo është thjesht e shëmtuar. Nuk mund t’ia mohoni Guillermo Ochoas njohjen për gjashtë Botërorë”.
“Excelsior” e përshkroi situatën si një ëndërr të shkatërruar nga një rregull teknik, ndërsa “TV Azteca” deklaroi se Ochoa ishte lënë padrejtësisht jashtë vlerësimit.
Edhe komediani i njohur meksikan Alex Montiel reagoi ashpër, duke theksuar se pjesëmarrja në skuadër duhet të ketë të njëjtën vlerë, pavarësisht minutave të luajtura.
Emblemat e FIFA-s po bëhen edhe biznes milionësh
Përveç vlerës simbolike, emblemat speciale kanë fituar edhe rëndësi të madhe në tregun e koleksionistëve.
FIFA ka bashkëpunuar me kompaninë Topps, e cila pas ndeshjeve i heq këto emblema nga fanellat dhe i përdor në kartat koleksionuese sportive. Kjo do të thotë se emblemat e yjeve si Messi, Ronaldo apo Ochoa mund të shndërrohen në objekte me vlerë të jashtëzakonshme.
Një shembull i ngjashëm vjen nga bejsbolli amerikan, ku një kartë koleksionuese e Paul Skenes me emblemën e debutimit dhe autografin e tij u shit për 1.11 milionë dollarë në ankand.
Rasti i Guillermo Ochoas tregon se edhe një detaj i vogël në fanellë mund të shndërrohet në një debat të madh sportiv dhe emocional, sidomos kur bëhet fjalë për një figurë ikonike të futbollit meksikan. /Telegrafi/