Ish-konkurrentja e Big Brother VIP Kosova, e njohur për publikun si Bia, ka rikthyer vëmendjen në rrjetet sociale pas publikimit të një videoje ku hedh akuza të forta ndaj produksionit të spektaklit.

Në pamjet e shpërndara, ajo shihet jashtë ambienteve të studios, duke pretenduar se nuk është lejuar të hyjë për të qenë pjesë e natës finale. Sipas saj, vendimi për ta lënë jashtë ka ardhur si pasojë e deklaratave që kishte bërë menjëherë pas eliminimit nga shtëpia.

Bia shprehet se kishte dëshirë të ishte e pranishme në mbrëmjen e madhe, ashtu si shumë ish-banorë të tjerë, por pretendon se produksioni i ka mohuar këtë mundësi. Ajo nuk ka kursyer kritikat, duke lënë të kuptohet se raporti i saj me produksionin është përkeqësuar pas daljeve publike që bëri pas përfundimit të aventurës së saj në reality show.

Videoja është shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxitur reagime të shumta nga ndjekësit. Disa e kanë mbështetur, ndërsa të tjerë kanë kërkuar sqarime nga ana e produksionit lidhur me pretendimet e saj.

Deri më tani, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga produksioni i Big Brother VIP Kosova lidhur me akuzat e ish-konkurrentes, ndërsa mbetet për t’u parë nëse do të ketë një qëndrim publik për këtë çështje në ditët në vijim. /Telegrafi/

YjetMagazina