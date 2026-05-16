Një ndër njerëzit më të pasur në botë zgjedh ushqimin lokal në Pekin në vend të agjendës diplomatike
Drejtori ekzekutiv i kompanisë Nvidia, Nvidia, Jensen Huang, ka tërhequr vëmendje gjatë vizitës në Pekin, pasi nuk ka ndjekur programin diplomatik të parashikuar për takimet zyrtare.
Në vend të pjesëmarrjes në agjendën e planifikuar, Huang është drejtuar në zonat tradicionale të qytetit (hutongë), ku ka zgjedhur të konsumojë një pjatë të njohur kineze, zhajiangmian, në restorantin e famshëm “Fangzhuan Factory”, një lokal që prej vitesh figuron në listat e rekomandimeve të Michelin.
Ky gjest është komentuar gjerësisht në rrjetet sociale si një shembull i preferencës së tij për përvoja lokale dhe jo protokoll zyrtar, duke sjellë vëmendje shtesë rreth vizitës së tij në Kinë.
Ndryshe, sipas të dhënave më të fundit të tregut dhe listave të miliarderëve, Huang ka një pasuri prej 203 miliardë dollarësh. /Telegrafi/