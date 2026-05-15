Amerikani fiton lotarinë dy herë brenda një muaji
Një banor nga qyteti Brunswick në shtetin amerikan Ohio ka përjetuar një fat të jashtëzakonshëm, duke fituar lotarinë dy herë brenda vetëm një muaji.
Sipas Lotarisë së Ohios, burri i quajtur Richard zakonisht blen bileta “scratch-off” në një pikë karburanti të preferuar në Brunswick, ku edhe ndodhi një pjesë e fatit të tij të rrallë.
Ai ka fituar dy herë në një periudhë shumë të shkurtër kohore, duke e bërë këtë një rast të pazakontë edhe për vetë zyrtarët e lotarisë.
Rastet e tilla konsiderohen shumë të rralla, pasi probabiliteti për të fituar dy herë në një periudhë kaq të shkurtër është jashtëzakonisht i ulët.
Zyrtarët e lotarisë kujtojnë se, pavarësisht historive të tilla të fatit, lojërat e fatit mbeten të paparashikueshme dhe nuk ofrojnë garanci fitimi. /Telegrafi/