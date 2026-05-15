Një banor nga qyteti Brunswick në shtetin amerikan Ohio ka përjetuar një fat të jashtëzakonshëm, duke fituar lotarinë dy herë brenda vetëm një muaji.

Sipas Lotarisë së Ohios, burri i quajtur Richard zakonisht blen bileta “scratch-off” në një pikë karburanti të preferuar në Brunswick, ku edhe ndodhi një pjesë e fatit të tij të rrallë.

Ai ka fituar dy herë në një periudhë shumë të shkurtër kohore, duke e bërë këtë një rast të pazakontë edhe për vetë zyrtarët e lotarisë.

Rastet e tilla konsiderohen shumë të rralla, pasi probabiliteti për të fituar dy herë në një periudhë kaq të shkurtër është jashtëzakonisht i ulët.

Zyrtarët e lotarisë kujtojnë se, pavarësisht historive të tilla të fatit, lojërat e fatit mbeten të paparashikueshme dhe nuk ofrojnë garanci fitimi. /Telegrafi/

