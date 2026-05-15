Topi më i madh i futbollit në botë po vjen - synohet rekord botëror
Autoriteti Portual i Massachusetts njoftoi se do të festojë Kupën e Botës duke ndërtuar topin më të madh të futbollit në botë.
Massport tha se topi është planifikuar të ketë një diametër prej 45 metrash, mjaftueshëm për të thyer Rekordin Botëror Guinness për topin më të madh të futbollit nga Doha Bank e Katarit, e cila zbuloi një top me një diametër prej 39 metrash në vitin 2013.
Topi do të vendoset në Piers Park II në East Boston nga 12 deri më 18 qershor.
Përpjekja për thyerjen e rekordit feston ndeshjet e Kupës së Botës që do të luhen në stadiumin e Bostonit në Foxborough në qershor dhe korrik. /Telegrafi/