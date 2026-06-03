Një fshat në Long Island të Nju Jorkut po përballet me zgjedhje shumë të pazakonta për kryetar bashkie, pasi asnjë kandidat nuk u regjistrua për të kandiduar për këtë detyrë.

Kryebashkiaku i Bayville, Steve Minicozzi, njoftoi në prill se nuk do të kandidonte për rizgjedhje, dhe Christopher Vivona, zëvendës sekretari dhe arkëtari i fshatit, konfirmoi se askush tjetër nuk u regjistrua për të kandiduar, transmeton Telegrafi.

Vivona tha se 16 qershori do të shënojë herën e parë që ai di se fshati me afërsisht 7,000 banorë do të shkojë në qendrat e votimit për të votuar për kryetar bashkie, me një fletë votimi të bardhë.

Ish-kryetari i bashkisë, Doug Watson, tha se e kupton pse mund të jetë e vështirë të tërheqësh një kandidat, pasi pozicioni mund të kërkojë kohë dhe kompensimi i vetëm është një pagesë vjetore prej rreth 5,000 dollarësh.

Zyrtarët thanë se zgjedhjet do të vendosen nga votat e shkruara. John Taylor, i cili kandidoi kundër Minicozzi në vitin 2022, tha se do të ishte i gatshëm të shërbente nëse fitonte mjaftueshëm vota të shkruara.

"[Nëse] ndonjë djalë vjen atje me 50 nga miqtë e tij, ai është kryetari juaj i bashkisë", tha Watson për NBC New York. /Telegrafi/

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