Fshati i Nju Jorkut do të votojë për kryetar bashkie me fletëvotime të bardha, mungojnë kandidatët për këtë pozitë
Një fshat në Long Island të Nju Jorkut po përballet me zgjedhje shumë të pazakonta për kryetar bashkie, pasi asnjë kandidat nuk u regjistrua për të kandiduar për këtë detyrë.
Kryebashkiaku i Bayville, Steve Minicozzi, njoftoi në prill se nuk do të kandidonte për rizgjedhje, dhe Christopher Vivona, zëvendës sekretari dhe arkëtari i fshatit, konfirmoi se askush tjetër nuk u regjistrua për të kandiduar, transmeton Telegrafi.
Vivona tha se 16 qershori do të shënojë herën e parë që ai di se fshati me afërsisht 7,000 banorë do të shkojë në qendrat e votimit për të votuar për kryetar bashkie, me një fletë votimi të bardhë.
Ish-kryetari i bashkisë, Doug Watson, tha se e kupton pse mund të jetë e vështirë të tërheqësh një kandidat, pasi pozicioni mund të kërkojë kohë dhe kompensimi i vetëm është një pagesë vjetore prej rreth 5,000 dollarësh.
Zyrtarët thanë se zgjedhjet do të vendosen nga votat e shkruara. John Taylor, i cili kandidoi kundër Minicozzi në vitin 2022, tha se do të ishte i gatshëm të shërbente nëse fitonte mjaftueshëm vota të shkruara.
"[Nëse] ndonjë djalë vjen atje me 50 nga miqtë e tij, ai është kryetari juaj i bashkisë", tha Watson për NBC New York. /Telegrafi/