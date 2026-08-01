Samurai moderne krijon një katana nga kanaçet e Red Bullit, shpata që po mahnit internetin
Një krijuese online, e cila prezantohet si një samurai femër, ka tërhequr vëmendjen e mijëra përdoruesve në internet pasi ka krijuar një katana të pazakontë të ndërtuar nga kanaçe të pijeve energjike Red Bull.
Projekti i veçantë kombinon traditën japoneze të shpatave katana me riciklimin dhe kulturën moderne të internetit. Krijuesja përdori kanaçet metalike të Red Bull-it për të formuar pamjen e një shpate, duke i dhënë asaj një dizajn unik që ka bërë xhiron e rrjeteve sociale.
Edhe pse nuk bëhet fjalë për një armë tradicionale të farkëtuar nga çeliku japonez, katana e improvizuar është kthyer në një simbol argëtues për adhuruesit e pijeve energjike dhe të artit të krijimit me materiale të pazakonta.
Videoja dhe pamjet e shpatës kanë marrë reagime të shumta online, ku përdoruesit e kanë quajtur “shpatën ideale për çdo të varur nga energjia e Red Bull-it”.
Krijimi është një tjetër shembull se si artistët dhe krijuesit në internet po kombinojnë elemente të kulturës popullore me zanate tradicionale për të krijuar objekte që tërheqin vëmendjen globale. /Telegrafi/