Receta e parë e Coca-Cola-s u gjet në Firence?
Një dokument i shekullit XIX i zbuluar në arkivat e manastirit San Marco në Firence ka rikthyer debatin mbi origjinën e mundshme të një prej pijeve më të famshme në botë – Coca-Cola-s.
Sipas dokumentit, bëhet fjalë për një recetë të një eliksiri vere me veti rigjeneruese, i përgatitur me gjethe koka, arra kola dhe verë.
Përbërësit e kësaj recete ngjajnë në mënyrë të habitshme me ata që përdori farmacisti amerikan John Pemberton në vitin 1886, kur krijoi pijen që më vonë do të bëhej Coca-Cola.
Ndryshimi kryesor ishte se Pemberton zëvendësoi verën me ujë të gazuar, duke krijuar një pije freskuese pa përmbajtje alkooli, e cila u shndërrua në një fenomen global.
Historikisht, krijimi i Coca-Cola-s i atribuohet Pembertonit, i cili e përgatiti formulën e parë në Atlanta të Shteteve të Bashkuara në fund të shekullit XIX.
Megjithatë, zbulimi i dokumentit në Firence ka ngritur pyetje nëse ideja për kombinimin e gjetheve të kokës dhe arrave kola mund të ketë ekzistuar më herët në Evropë.
Ekspertët theksojnë se ngjashmëria mes recetave nuk është dëshmi përfundimtare se Pemberton u ndikua drejtpërdrejt nga dokumenti italian, por ajo ofron një perspektivë interesante mbi historinë e përbërësve që u bënë pjesë e një prej markave më të njohura në botë. /Telegrafi/