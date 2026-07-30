Librat e vonuar u kthyen në bibliotekën e Uellsit pas 116 vjetësh
Një bibliotekë në Uells mori një vizitë të pazakontë nga një burrë që mbërriti për të kthyer disa libra që gjyshi i tij kishte kontrolluar 116 vjet më parë.
Bibliotekat Conwy thanë në mediat sociale se njeriu, i identifikuar si O'Sullivan, vizitoi bibliotekën Llanrwst kohët e fundit për të kthyer dy libra që gjyshi i tij, Walter Griffith Owen, i kishte huazuar nga ajo që ishte atëherë biblioteka publike Llanrwst dhe dhoma e leximit në 1910.
Postimi thoshte se Owen kishte shërbyer në të dy Luftërat Botërore dhe ishte vendosur në Conwy gjatë Luftës së Dytë Botërore, transmeton Telegrafi.
“Stafi ynë ishte shumë i emocionuar për të trajtuar librat dhe për të takuar O'Sullivan për një fotografi dhe për t'u përfshirë në historinë e tyre familjare”, thuhet në postim. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com