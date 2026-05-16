Marca zbulon prapaskenat tronditëse: Kjo është arsyeja pse Mbappe ka ‘shpërthyer’ ndaj Arbeloas
Ëndrra e Kylian Mbappe për Real Madridin është kthyer në një makth publik. Ndërsa shpërthimi i tij i fortë nxori në pah një dhomë zhveshjeje të përçarë dhe pretendime për një ulje tronditëse në hierarki, shkaku i vërtetë i pakënaqësisë së tij, sipas raportimeve, shkon shumë më thellë.
Marca raporton se një ndryshim i pamëshirshëm taktik prapa skenës dhe një kthesë e fortë në filozofinë e lojës ia kanë zbehur ndikimin, duke e lënë superyllin të anashkaluar.
Ylli francez e ka tronditur Real Madridin duke pretenduar se është “degraduar” në një rol periferik nën drejtimin e trajnerit të përkohshëm, Alvaro Arbeloa.
Rrënjët e këtij frustrimi, thuhet, kthehen te ardhja e Xabi Alonsos, i cili fillimisht e kishte vendosur Mbappen si pikëqendrën e ekipit. Gjatë asaj periudhe të shkurtër, francezi lulëzoi, ndërsa Vinicius Jr. dukej në plan të dytë.
Por, kur Arbeloa mori drejtimin, “peshorja” taktike u kthye sërish nga braziliani. Arbeloa e bëri të qartë që në ditën e parë synimin e tij: “Do të punoj që të nxjerr më të mirën nga Vini. Do të kërkoj që shokët e skuadrës ta gjejnë dhe t’ia japin topin”.
Sipas Marca, kjo kthesë e ka lënë Mbappen të ndihet i izoluar. Filozofia e Arbeloas vë theksin te sakrifica dhe puna e rëndë më shumë se te shkëlqimi individual, me trajnerin që është shprehur: “Real Madridi nuk u krijua me lojtarë që dalin në fushë me kostum, por me lojtarë që e mbyllin ndeshjen me fanellat e mbuluara me djersë, baltë dhe punë të palodhur”.
Raporti pretendon se kjo deklaratë, e interpretuar si një thumbim i fshehtë për mungesën e kontributit në mbrojtje të Mbappes, e ka thelluar edhe më shumë përplasjen mes tij dhe pjesës tjetër të skuadrës./Telegrafi/