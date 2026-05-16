Tentoi me forcë të hyjë në banesën e një personi, i dyshuari dërgohet për tretman në Repartin Psikiatrik
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të asgjësimit apo dëmtimit të pasurisë.
Rasti ka ndodhur në rrugën “Dardani” në Fushë Kosovë, të premten në ora 19:00.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që ka tentuar të hyjë me forcë në banesën e ankuesit duke goditur derën e hyrjes me shqelm. Sipas ankuesit dera është dëmtuar”, thuhet në raport.
I dyshuari është dërguar për tretman mjekësor në Repartin Psikiatrik pasi dyshohet të ketë probleme mendore.
Me vendim të prokurorit, pas tretmanit mjekësor i dyshuari është dërguar në mbajtje.