Arsenali mposht Chelsean në "Emirates" - siguron finalen e EFL Cup
Arsenal ka mposhtur Chelsean me rezultat 1-0 në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të EFL Cup, të zhvilluar në një atmosferë të tensionuar dhe me shumë duele fizike. “Topçinjtë” ishin ata që festuan në fund, edhe falë fitores 3-2 nga ndeshja e parë, duke kaluar kështu në finale me rezultat të përgjithshëm 4-2.
Takimi nisi me kujdes nga të dyja skuadrat, me Arsenalin që administroi avantazhin e krijuar në përballjen e parë, ndërsa Chelsea kërkoi hapësira për të rihapur kualifikimin.
Rasti më i mirë i pjesës së parë erdhi në minutën e 18-të, kur Piero Hincapié provoi nga distanca, por portieri Robert Sánchez reagoi sigurt.
Pjesa e dytë solli më shumë intensitet dhe ndërhyrje të ashpra. Momenti më i diskutueshëm i ndeshjes erdhi në minutën e 84-të, kur Gabriel Martinelli u rrëzua në zonë pas një kontakti me mbrojtjen e Chelseat.
Fillimisht gjyqtari nuk sinjalizoi penallti, ndërsa pas rishikimit me VAR, vendimi i tij u konfirmua, duke shkaktuar reagime në tribuna.
Të dy trajnerët tentuan të ndryshojnë rrjedhën e lojës me zëvendësime, por rezultati mbeti i pandryshuar deri në kohën shtesë.
Ishte Kai Havertz që përfitoi nga një asistim i Declan Rice për të shënuar për 1-0 në minutën e gashtë të kohës shtesë.
Arsenal tani pret në finale fituesin e ndeshjes Newcastle - Man City, me qytetarët që janë më të avantazhuar fal fitore 2-0 në ndeshjen e parë. /Telegrafi/