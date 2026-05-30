Arne Slot reagon pas shkarkimit tronditës nga Liverpooli
Arne Slot ka thyer heshtjen dhe u ka dërguar një mesazh të drejtpërdrejtë tifozëve të Liverpoolit vetëm pak minuta pasi shkarkimi i tij tronditës u konfirmua zyrtarisht nga klubi.
Strategu holandez është ndarë nga gjigantët Ligës e Premier pas një mandati dyvjeçar, pas një sezoni të dytë zhgënjyes ku Reds dështuan të siguronin ndonjë trofe.
Në një deklaratë të përbashkët, klubi dhe pronarët vlerësuan ndikimin e Slot pavarësisht largimit të tij.
“Kontributi që Arne i ka dhënë Liverpool FC gjatë kohës që ai ka qenë me ne ka qenë i rëndësishëm, kuptimplotë dhe më e rëndësishmja nga të gjitha për mbështetësit dhe ne - i suksesshëm”, u tha në deklaratën e Reds.
Pavarësisht natyrës së papritur të njoftimit, trajneri në largim shprehu menjëherë mirënjohjen e tij për tifozët.
E ndarë në internet nëpërmjet gazetarit Fabrizio Romano menjëherë pas konfirmimit të klubit, Slot reflektoi mbi kohën e tij në Merseyside.
“Ka qenë një udhëtim i mrekullueshëm së bashku me Liverpoolin. Jam shumë mirënjohës që arritëm të fitonim ligën sezonin e kaluar”, ka thënë Slot. /Telegrafi/
🚨 EXCL: Arne Slot says goodbye to Liverpool fans.
"It's been an amazing ride together with Liverpool, I am so grateful that we were able to win the league last season". ❤️
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026