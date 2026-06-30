Nuk është më i paprekshëm, Arsenali pranon ofertën e gjigantit turk për yllin e skuadrës
Besiktasi po intensifikon përpjekjet për transferimin e Leandro Trossard, me drejtuesit e klubit turk, Serdal Adali dhe Onder Ozen, që po udhëheqin negociatat për sigurimin e shërbimeve të sulmuesit belg, sipas raportimeve nga Sporx.
Sipas të njëjtit raportim, klubi nga Stambolli ka paraqitur një ofertë prej 20 milionë eurosh për Trossard dhe Arsenali e ka pranuar këtë propozim, duke bërë që vendimi përfundimtar tani të mbetet në duart e vetë lojtarit.
Besiktasi raportohet se është i gatshëm të bëjë gjithçka për ta finalizuar marrëveshjen gjatë kësaj vere, me synimin për të mposhtur konkurrencën e klubeve të tjera të interesuara, përfshirë edhe disa skuadra nga Arabia Saudite.
Trossard aktualisht ndodhet me Belgjikën në Kupën e Botës 2026 dhe pritet të presë përfundimin e turneut përpara se të marrë një vendim përfundimtar për të ardhmen e tij.
Megjithatë, drejtuesit e Besiktasit po kërkojnë një përgjigje sa më të shpejtë, me drejtorin sportiv të klubit që u ka bërë të qartë përfaqësuesve të lojtarit se klubi nuk mund të presë pafundësisht në kushtet e interesimit në rritje nga skuadra të tjera.
Mbetet të shihet nëse 31-vjeçari do të vendosë të vazhdojë karrierën në Turqi apo do të zgjedhë një tjetër destinacion pas përfundimit të Kupës së Botës./Telegrafi/