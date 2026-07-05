“Nuk është diktator”, Deschamps i del në mbrojtje Kylian Mbappes
Didier Deschamps i ka dalë në mbrojtje Kylian Mbappe, duke hedhur poshtë kritikat që e portretizojnë kapitenin e Francës si një figurë me pushtet të tepruar, duke insistuar se ai është një lider shembullor për skuadrën.
Mbappe po kalon një Kampionat Botëror fantastik, pasi ka shënuar shtatë gola në pesë ndeshje dhe ka udhëhequr Francën drejt çerekfinales. Goli i tij i fundit erdhi nga pika e bardhë në fitoren 1-0 ndaj Paraguait në fazën e 1/16-tës.
Sulmuesi i Real Madridit numëron tashmë 19 gola në histori të Kupës së Botës, vetëm një më pak se Lionel Messi, i cili mban rekordin me 20 realizime. Plot 11 prej golave të Mbappes janë shënuar në fazën eliminatore të turneut.
Megjithatë, pavarësisht paraqitjeve të jashtëzakonshme, 27-vjeçari vazhdon të jetë objekt kritikash, me disa që pretendojnë se ai ka ndikim të tepruar si te Real Madridi, ashtu edhe te kombëtarja franceze.
Madje, gjatë Botërorit kanë qarkulluar në rrjetet sociale edhe imazhe që e paraqesin Mbappen si një "diktator", por Deschamps ka bërë të qartë se kjo nuk përputhet aspak me realitetin.
"Ju e paraqisni Kylian Mbappen si një diktator… por realiteti është krejtësisht i kundërt".
"Imazhi i tij publik nuk pasqyron aspak realitetin. Kylian ka qenë gjithmonë i pjekur dhe e gjithë skuadra e ndjek".
"Jam shumë i lumtur që e kam Kylianin kapiten. Sa herë që ai flet, qoftë në fushë apo jashtë saj, ai përfaqëson të gjithë grupin".
Mbappe aktualisht kryeson garën për "Këpucën e Artë" të Botërorit 2026 së bashku me ish-bashkëlojtarin e tij te Paris Saint-Germain, Lionel Messi, me të dy që kanë realizuar nga shtatë gola deri tani në turne./Telegrafi/