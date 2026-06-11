Nuk do të gjykojë në Kupën e Botës sepse iu ndalua hyrja në SHBA, por UEFA ia beson Superkupën e Evropës
Gjyqtari më i mirë afrikan i futbollit, somalezi Omar Abdulkadir Artan, do të gjykojë ndeshjen e Superkupës së Evropës midis fituesve të Ligës së Kampionëve, Paris Saint-Germain dhe fituesve të Ligës së Evropës, Aston Villa. Ndeshja do të luhet në Salzburg më 12 gusht.
Edhe pse mori vizën e nevojshme pas një procesi të gjatë, mbërritja e tij në SHBA, ndryshe nga zyrtarët e tjerë afrikanë, nuk shkoi pa probleme.
Artani, i cili së fundmi u shpall gjyqtari më i mirë afrikan për vitin 2025, u ndalua në aeroport dhe u kthye në Turqi pa një shpjegim të qartë. Lajmi u përhap shpejt në rrjetet sociale, ku u konfirmua se arsyet e refuzimit të hyrjes nuk u dhanë.
Megjithatë, tani ka ardhur një lajm pozitiv nga UEFA, e cila ia ka besuar gjyqtarit nga Somalia gjykimin e finales së Superkupës së Evropës mes PSG-së dhe Aston Villas.
“Shpallet gjyqtari për Superkupën 2026! Jemi të kënaqur të ndajmë me ju se gjyqtari somalez Omar Artan do të drejtojë ndeshjen e shumëpritur midis PSG dhe Aston Villa në Salzburg”, thuhet në njoftimin e UEFA-s.
🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!
We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg.
— UEFA (@UEFA) June 11, 2026
Ndryshe, Somalia është ndër vendet që përballen me kufizime në hyrjen në SHBA, me shumicën e shtetasve somalezë që u ndalohet të marrin disa kategori vizash, me përjashtime të kufizuara për diplomatët dhe rastet që konsiderohen të rëndësishme për interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. /Telegrafi/